Боевое знамя оккупанты бросили на поле боя, спешно покидая позиции.

Воины 128 бригады взяли как трофей боевое знамя 150 мотострелковой дивизии русской армии – копию Знамени Победы, установленного в 1945 году над Рейхстагом.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Трофей получили в ходе боевого столкновения на юго-восточном направлении. Воины выбили захватчиков с позиций, поэтому они панически бежали, оставив на месте амуницию, боеприпасы, продукты и тому подобное.

"Среди других трофеев наши бойцы обнаружили и боевое знамя – точную копию знамени победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над рейхстагом. На флаге нанесена аббревиатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. см. 79 С. К. 3 У. а. 1 б. Ф.". Которая расшифровывается так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в бригаде, этот флаг использует правопреемница Красноармейской советской дивизии – созданная в 2016 году 150 мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия, которая принадлежит к Южному военному округу Росармии и дислоцируется в Ростовской области. Летом 2018 года дивизии присвоено почетное наименование Идрицко-Берлинской.

"Но почетные наименования не помогли Идрицко-Берлинской дивизии, ее воины так убегали от штурмовиков 128 бригады, что бросили даже свой флаг", - добавили воины.

Как сообщал УНИАН, ранее наши защитники снова "затрофеили" вражескую технику - на этот раз танк российских оккупантов Т-72 - который теперь будет уничтожать своих же.

Вас также могут заинтересовать новости: