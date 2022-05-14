Украинские защитники захватили новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документами, личными вещами и оружием российских оккупантов из воинской части в Северной Осетии.
Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Оккупанты позорно сбежали с позиций, бросив неповрежденную военную технику, а еще гранатометы, мины и огнемет.
Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты армии РФ по военной части 43057, которая базируется в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.
"Трофейная боевая машина пехоты своим ходом уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и после небольшого "рестайлинга" будет бить своих бывших хозяев", - говорится в сообщении.
Война в Украине: обновленные данные
ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.
Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.
Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.