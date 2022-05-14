Изюмское направление остается самой горячей точкой.

Украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении Харьковской области.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает – и это результат характера наших Вооруженных сил", - сказал он.

Текущая ситуация в Харьковской области:

Чугуев, Дергачи, Лозовая и другие населенные пункты области страдают от ракетных и артиллерийских обстрелами врагов.

Пока слишком опасно возвращаться в села и города, недавно освобожденные от оккупантов, из-за оставленных россиянами мин.

"Враг, отступая, заминировал практически все: дворы, детские сады, даже детские кровати, лесополосы, обочины дорог. Продолжается работа по разминированию", – пояснил Синегубов.

В только что освобожденные села отправляют гуманитарную помощь.

Эвакуация происходит не организованно и не массово: "Потому что враг все еще достает артиллерией в освобожденные населенные пункты и метит непосредственно в гражданские автомобили и автобусы".

Война в Украине: обновленные данные

ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.

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