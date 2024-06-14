ВСУ выбивают оккупантов с некоторых позиций в Волчанске: воин раскрыл, в чем сложность боев

На Харьковском направлении враг жалуется, что идет охота дронами на каждого оккупанта.

В Волчанске инициативу Силы обороны переключили в свою пользу, противника выбивают с тех позиций, которые ему удалось занять.

Об этом сказал командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Харьковском направлении россияне достаточно активны, но Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, ведется работа по выбиванию противника с занимаемых позиций.

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Говоря о ситуации в Волчанске, он отметил сложность в том, что идут бои за каждый дом, за каждый подвал, а в жилой застройке это делать достаточно сложно. По его словам, противник также мощно применяет авиацию, управляемые бомбы.

"Но динамику и инициативу Силы обороны переключили в свою пользу. Противника выбивают с тех позиций, которые ему удалось занять, наши воины улучшают свое положение. И намерены и надеемся, что противнику не долго осталось быть в Волчанске", - подчеркнул Федоренко.

Командир батальона УБпАК "Ахиллес" рассказал о ситуации с обеспечением дронами Сил обороны в Харьковской области. По его словам, уже россияне начали жаловаться, что за каждым их пехотинцем охотится один дрон. Он отметил, что такую динамику нужно удерживать, потому что формула победы в дронной войне - больше дронов разведывательных, чтобы видеть врага, а затем уничтожать его с использованием и других средств поражения. Также отметил, что основная задача - уничтожить врага на подступах к нашим позициям. При этом отметил, что все же противник имеет преимущество в количестве дронов, а именно FPV, "камикадзе".

"Потому что РФ имеет доступ к комплектующим в Китае и их они выкупают на месяцы вперед. В то же время Силы обороны на текущий момент, в частности, FPV-дроны применяют гораздо эффективнее, чем это делал оккупант, но враг также учится и пытается полностью перебирать тактику применения, которая есть у нас", - рассказал Федоренко.

Он также отметил, что предоставление разрешения партнерами на поражение их оружием врага на территории России, то есть очень положительный момент. По его словам, раньше противник понимал, что он не находится под огневым воздействием, поэтому мог максимально близко подтянуться к линии государственной границы и дальше достаточно быстро мог усиливать свою группировку, которая уже перешла линию государственной границы в первые дни вторжения в Харьковскую область. Федоренко говорит, что сейчас это настолько дерзко не удается делать, потому что его Силы обороны видят и уничтожают достаточно эффективно.

Федоренко отметил, что противник "умеет хорошо копать, делать системы радиоэлектронной борьбы, очень хорошо делает ракеты". По его словам, россияне хорошо насыщают свою войска портативными РЭБами, которые закрывают от поражения бронированную технику и штурмовые группы, но их все равно Силы обороны вычисляют и уничтожают. При этом добавил, что на сегодня в Силах обороны активно развивается РЭБ как централизованно, то есть закупаются государством, так и портативные системы.

Ситуация в Волчанске сегодня

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июня, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений. Происходят в городе уличные перестрелки.

Он отметил, что армия оккупантов не меняет тактику и без колебаний бросает под огонь украинской артиллерии новые группы пехоты.

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