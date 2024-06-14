ВСУ продвинулись на Харьковщине, Россия привлекла резервы, - ISW

Украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.

Украинские воины восстановили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома к юго-востоку от Глубокого.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), российские "военкоры" заявили о контратаке ВСУ вокруг Глубокого. Один милблогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.

Несколько российских источников также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, но утверждали, что россияне якобы продвинулись на 1,8 км вдоль фронта шириной 4,5 км к северу от Волчанска и достигают успехов в районе агрегатного завода.

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Российские и украинские источники предположили, что РФ привлекла резервы на "северной оси" Харьковской области. Масштаб привлечения резервов остается неизвестным.

Российский источник утверждал, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) РФ действуют вблизи Волчанска. Недавно ISW фиксировал подразделения этой бригады на Марьинском направлении.

"Если это правда, то появление подразделений 155-й ОМСБр в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации с Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки в Харьковской области, что также может частично объяснить дискуссии российских резервов, поступающих в район", - говорится в отчете.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ Юрий Повх отметил, что оккупанты также пытаются строить укрепления вокруг захваченных позиций в регионе. Украинский Генштаб сообщил, что захватчики 12 и 13 июня совершили неудачные наземные атаки вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого.

Ситуация на Харьковщине

В Волчанске оккупанты увязли, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняются за счет подразделений с других направлений. В Волчанске враг ведет безуспешные уличные перестрелки.

Министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что не видит возможностей для большого прорыва россиян на Харьковщине.

Остин пояснил, что предоставление Украине разрешения применять американское вооружение на отдельной части территории РФ возле Харьковщины связано с тем, чтобы украинцы могли помешать россиянам создать плацдармы у украинской границы. В частности, украинцы сейчас имеют возможность задействовать западное вооружение против россиян недалеко от границы.

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