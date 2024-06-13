В Волчанске враг ведет безуспешные уличные перестрелки.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия, всего произошло 11 боевых столкновений.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Глубокое Харьковской области, пишет Укринформ.

"В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений. В Волчанске враг ведет безуспешные уличные перестрелки", - рассказал спикер.

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Он отметил, что армия оккупантов не меняет тактику и без колебаний бросает под огонь украинской артиллерии новые группы пехоты.

По его словам, в поддержку своих действий враг пытается осуществлять перемещение подразделений, принадлежащих 11 армейскому корпусу РФ. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи и осуществляют мероприятия по усилению устойчивости обороны, сообщил Волошин.

За минувшие сутки россияне потеряли 135 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийская система и шесть автомобилей агрессора. Кроме того, повреждения получили шесть артиллерийских систем.

Война в Украине - ситуация на фронте

Продолжается война в Украине, и на Кураховском направлении враг нарастил усилия и пытается прорвать оборону украинских защитников.

"Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отражены. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

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