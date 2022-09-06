Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 370 огневых задач за сутки.

За сутки украинские защитники уничтожили 86 российских захватчиков и ликвидировали вражеские склады на юге Украины.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Украинской авиацией нанесено 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

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"В районе Новогригорьевки, на Николаевщине, во время попытки атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Во время ракетной атаки по освобожденным территориях Херсонщины, в районе Андреевки, силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

Отмечается, что огневой контроль переправ через реку Днепр является системным и эффективным.

Подтвержденные потери оккупантов 5 сентября составляют: 86 солдат, 4 танка, 12 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С", 3 орудия 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме этого, украинские бойцы ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Ранее советник ОП Алексей Арестович озвучил потери российской армии за первые четверо суток военной операции ВСУ на юге.

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