Удары наносились из британских гаубиц.

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ взорвали танк и две БМП оккупантов. Меткие попадания совершили артиллеристы подразделения из британских гаубиц.

Об уничтожении трех единиц вражеской техники рассказал пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск на своей официальной странице на Facebook.

"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожают технику и живую силу рашистов. В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами", — сообщили в Командовании ДШВ.

Все три единицы техники были спрятаны среди деревьев. Одна находилась вблизи населенного пункта, где ведутся боевые действия. Густая растительность не помешала артиллеристам 81-й бригады совершить прицельные залпы. Снаряды точно попали в каждую машину и превратили их в металлолом.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 1465 танков и 3573 боевых бронированных машин. Каждый день это число увеличивается на несколько десятков.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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