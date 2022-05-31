Служба безопасности опубликовала запись разговора оккупанта с женой.

Украинские защитники уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорит оккупант своей жене на опубликованной записи.

"Пошли они нах*й со своей армией", – советует она.

В СБУ отмечают, что это "совершенно правильный совет и один из способов уйти из армии оккупантов": "Позвонить на горячую телефонную линию СБУ и сдаться в плен. Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов".

Напомним, ранее сообщалось, что общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 30 тысяч 500 человек.

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