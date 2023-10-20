В частности, уничтожены четыре ЗРК врага, пункт управления, склад боеприпасов и станция РЭБ.

Авиация Сил обороны за 20 октября нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что были уничтожены четыре вражеских зенитно-ракетных комплекса.

Также сообщают, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.

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В Генштабе также рассказали о вражеских обстрелах территории Украины: нанесено 5 ракетных и 33 авиационных ударов, осуществлено 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

При этом отмечают, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения Украины. Также разрушениям и повреждениям подверглись школа, частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

"Солнцепек" - новые потери России в Украине

Напомним, в Силах обороны юга сообщили, что за минувшие сутки ликвидированы 23 российских оккупанта. Уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", семь пушек, две боевых машины пехоты (БМП-3), 13 единиц автобронетехники и тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек".

Также говорится, что корабельная группировка вражеского флота сейчас развернута в количестве 8 единиц. Из них 7 - в Черном море и один в Азовском. На боевом дежурстве сейчас находится подводный ракетоноситель, снаряжение которого может составлять четыре ракеты типа "Калибр".

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