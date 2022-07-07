В среду только на юге Украины были уничтожены десятки оккупантов.

Украинские защитники в среду отбили нападение вражеских диверсантов на южном направлении, всего за сутки на этом участке фронта были уничтожены десятки оккупантов.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Пивдень".

"В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа до 10 человек утром совершила попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв пятерых рашистов убитыми и одного раненым, отошла назад", - говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что во второй половине дня враг силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той самой Добрянки, однако успеха не имел и отступил.

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как на Николаевщине, так и на Херсонщине. Подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, танк Т-62, два минометных комплексы 120-го калибра "Сани", две единицы бронированной и автомобильной техники. А также склады боеприпасов на Николаевщине и склад горюче-смазочных материалов в Херсоне", - отмечают в ОК "Юг".

Напомним, ранее сообщалось о пожаре на складах оккупантов в Херсоне.

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