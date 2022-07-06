Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, есть ли угроза захвата Одессы. Он напомнил, что Николаев россияне не взяли.
Об этом он рассказал, комментируя вероятность взятия Одессы оккупантами в эфире "Фейгин.Live".
"Для того, чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны", - отметил Арестович.
По его словам, сейчас у российской армии нет никаких шансов взять Одессу.
"Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?" – подытожил советник главы ОПУ.
Как ранее сообща УНИАН, в корабельной группировке вражеского флота Российской Федерации сократилось количество ракетных носителей в Черном море. На данный момент в море находятся три надводных и два подводных носителя ракет. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты, которыми могут ударить по территории Украины.