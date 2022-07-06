Советник главы ОПУ отметил, что Николаев россияне не взяли.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, есть ли угроза захвата Одессы. Он напомнил, что Николаев россияне не взяли.

Об этом он рассказал, комментируя вероятность взятия Одессы оккупантами в эфире "Фейгин.Live".

"Для того, чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас у российской армии нет никаких шансов взять Одессу.

"Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?" – подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообща УНИАН, в корабельной группировке вражеского флота Российской Федерации сократилось количество ракетных носителей в Черном море. На данный момент в море находятся три надводных и два подводных носителя ракет. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты, которыми могут ударить по территории Украины.

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