На юге за ночь уничтожили 9 оккупантов, танк Т-72, самоходную артустановку и боевую машину десанта.

Украинские военные вывели из строя Антоновский автомобильный мост.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров относительно оперативной обстановки на юге по состоянию на 13.00.

"Продолжая огневой контроль над транспортно-логистическими артериями оккупированных территорий, за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной", - сказал он.

Назаров добавил, что усилиями ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ за ночь ликвидированы 9 оккупантов, танк Т-72, самоходная артустановка и боевая машина десанта.

Остальные потери врага доразведываются.

Назаров напомнил, что ночью оккупанты дважды обстреляли Никополь тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра. В результате обстрелов разрушены пять многоэтажек, шесть частных домов, детский сад, магазины, линия электропередач, газопровод, гаражи. Предварительно без человеческих потерь.

"Марганец обстрелян "Градом". Раненое гражданское лицо госпитализировано. В городе повреждены десяток частных домов и электросеть. В Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская громада. Без жертв и разрушений", - отметил Назаров.

В Черном море в составе вражеской группировки изменений нет: 2 надводных ракетоносителя держат наготове 16 "Калибров".

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