Также поражены четыре пункта управления врага и 5 других важных объектов оккупантов.

Украинские войска ударили по четырем пунктам управления врага и района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что за минувшие сутки украинские воины сбили один вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника, а также пять других важных объектов оккупантов.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

В отчете британской разведки заявили, что российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

В Бахмуте в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил возле Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Среди российских оккупантов есть немало представителей ЧВК "Вагнер" и бойцов из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР".

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