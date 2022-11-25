ВСУ отбивают все атаки врага и наносят ему огромные потери.

Возле Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Среди российских оккупантов есть немало представителей ЧВК "Вагнер" и бойцов из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР".

Как отметил в эфире Апостроф TV военный эксперт Владислав Селезнев, на Бахмутское направление также перебрасывают боеспособные войска РФ, которые находились на Херсонщине.

"Именно там уже есть "регуляры", туда перебрасывают небольшую, но, тем не менее, боеспособную часть российских войск, которые недавно действовали на Херсонском направлении. То есть количество сил под Бахмутом в последнее время серьезно усилилось, и все эти меры происходят именно с целью, чтобы продавить оборону украинских сил на этом участке фронта", – подчеркнул Селезнев.

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По словам эксперта, украинские военные продолжают мощно держать оборону. ВСУ отбивают все атаки врага и наносят ему огромные потери.

"Сейчас путинская армия использует тактику действий штурмовых подразделений с помощью того личного состава, которого она имеет достаточно: это и "чмобики", и представители частной военной компании "Вагнер", и именно этим РФ пытается продавить нашу оборону. Удается ли это им? Нет, не удается. Они несут значительные потери, тогда как украинские войска держат оборону, но мы должны понимать, что это война, и конечно, в этих действиях есть очень серьезный риск для жизни и здоровья наших воинов", – добавил военный эксперт.

Ситуация на Донбассе: что известно

По данным британской разведки, Российская Федерация, вероятно, на протяжении последних двух недель перебрасывала на Донбасс серьезно ослабленные подразделения Воздушно-десантных войск, которые в сентябре и октябре принимали участие в удержании захваченной территории на Западном берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что профессиональный "костяк" Вооруженных сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях истреблен, идут мобилизованные кадры. Он отметил, что главный план ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях – максимально вымотать противника, нанести ему невосполнимые потери.

Кроме того, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на Луганщине у Вооруженных Сил Украины есть успех.

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