Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по позициям врага.

Украинские воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

В то же время, как сообщается в утренней сводке Генштаба, украинские пилоты нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

При этом захватчики нанесли 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Видео дня

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, за прошедшие сутки украинские военные совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров.

В течение суток на фронте произошло около 20 боевых столкновений с врагом.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях есть продвижение украинских военных. Воины зашли на первую линию обороны оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: