Подобный удар Путин не переживет, прогнозирует российский публицист.

Уничтожение Крымского моста и освобождение временно оккупированного россиянами Херсона будут смертельным психологическим ударом по путинскому режиму.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

Он напомнил о письме 20-ти ведущих военно-политических аналитиков США, которые требуют более решительной военной помощи Украине.

"Они требуют немедленно направить Украине и ракеты для систем HIMARS с дальностью до 300 километров (ATACMS), и системы NASAMS, и давно обещанную авиацию, чтобы Украина получила возможность нанести, я считаю, смертельный психологический удар по путинскому режиму – уничтожение Крымского моста и освобождение Херсона, – отметил Пионтковский. – Это произведет шоковое впечатление как на российский "глубинный" народ, так и на бункер, на окружение Путина. Я думаю, что эту катастрофу Путин не переживет".

По его мнению, США должны передать оружие как можно скорее, чтобы Украина успела нанести этот удар в сентябре, до наступления неизбежной осенне-зимней "заморозки" на фронте.

"Если нет – партия откладывается еще на полгода со всеми страданиями для народа Украины с продолжающимися обстрелами, блокадой, холодом…", – констатировал Пионтковский.

Напомним, на днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, а также ЗРК NASAMS.

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