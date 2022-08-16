Российский публицист Пионтковский уверен, что президент РФ стремится к прекращению огня.

На данный момент президент РФ Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь. Российская армия показала, что не способна достичь изначально поставленных целей.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По его мнению, Путин стремится к прекращению огня, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.

"И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен выполнять обязанности президента России", – прогнозирует Пионтковский.

Напомним, ранее сообщалось, что российское военное командование бежит из Херсона.

Советник главы ОП Арестович заявил, что президент РФ Путин отправил на Запад "гонцов" выпрашивать перемирие с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: