На данный момент президент РФ Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь. Российская армия показала, что не способна достичь изначально поставленных целей.
Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
По его мнению, Путин стремится к прекращению огня, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.
"И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен выполнять обязанности президента России", – прогнозирует Пионтковский.
Напомним, ранее сообщалось, что российское военное командование бежит из Херсона.
Советник главы ОП Арестович заявил, что президент РФ Путин отправил на Запад "гонцов" выпрашивать перемирие с Украиной.