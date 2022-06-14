По его мнению, тактические победы украинских военных должны обязательно перерасти в полноценное контрнаступление.

Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсона. Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Вооруженные силы Украины продвинулись еще на 5 километров от Таврического. Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся орки. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - отметил Хлань.

По его мнению, такие тактические победы украинских военных должны обязательно перерасти в полноценное контрнаступление.

"Как бы ни пытались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции-у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества", - объясняет Хлань.

Он обратил внимание, что в отличие от российских войск, в которых массированный обстрел, наши работают точно поражая боеприпасы, технику и личный состав врага.

"К сожалению, для орков не важно, что они попадают в жилые дома, для наших ВСУ - наоборот. Успехи на Херсонщине еще не контрнаступление, но очень хорошее начало", - добавил советник главы Херсонской ОВА в Facebook.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврическое.

Сегодня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

"Хочу обратиться к жителям Херсона – мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал воин.

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