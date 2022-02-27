Это очередное военное преступление СБ и РФ, заявил Залужный.

ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление БС и РФ", - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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