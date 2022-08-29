ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали около 350 оккупантов / фото t.me/landforcesofukraine

Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники откобзонили 47,1 тысячу российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Самые большие потери за 28 августа захватчики понесли на Донецком направлении.

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По состоянию на 29 августа общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили:

  • личный состав - около 47100 (+350) человек ликвидировано;
  • танки - 1947 (+5);
  • боевые бронированные машины - 4269 (+12);
  • артиллерийские системы - 1060 (+10);
  • РСЗО - 279 (+5);
  • средства ПВО - 149 (+1);
  • самолеты - 234 (+0);
  • вертолеты - 203 (+1);
  • БПЛА - 844 (+6);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 3188 (+17);
  • специальная техника - 101 (+2).
Общие боевые потери России по состоянию на 29 августа / инфографика УНИАН

Как ранее сообщал УНИАН, рссийские оккупанты пытались пойти в наступление на трех направлениях. Украинские военные дали жесткий отпор. По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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