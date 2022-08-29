За прошедшие сутки, украинские защитники ликвидировали около 350 россиян.

Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники откобзонили 47,1 тысячу российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Самые большие потери за 28 августа захватчики понесли на Донецком направлении.

Відео дня:

По состоянию на 29 августа общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили:

личный состав - около 47100 (+350) человек ликвидировано;

танки - 1947 (+5);

боевые бронированные машины - 4269 (+12);

артиллерийские системы - 1060 (+10);

РСЗО - 279 (+5);

средства ПВО - 149 (+1);

самолеты - 234 (+0);

вертолеты - 203 (+1);

БПЛА - 844 (+6);

крылатые ракеты - 196 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 3188 (+17);

специальная техника - 101 (+2).

Как ранее сообщал УНИАН, рссийские оккупанты пытались пойти в наступление на трех направлениях. Украинские военные дали жесткий отпор. По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: