Бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники откобзонили 47,1 тысячу российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Самые большие потери за 28 августа захватчики понесли на Донецком направлении.
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По состоянию на 29 августа общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили:
- личный состав - около 47100 (+350) человек ликвидировано;
- танки - 1947 (+5);
- боевые бронированные машины - 4269 (+12);
- артиллерийские системы - 1060 (+10);
- РСЗО - 279 (+5);
- средства ПВО - 149 (+1);
- самолеты - 234 (+0);
- вертолеты - 203 (+1);
- БПЛА - 844 (+6);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 3188 (+17);
- специальная техника - 101 (+2).
Как ранее сообщал УНИАН, рссийские оккупанты пытались пойти в наступление на трех направлениях. Украинские военные дали жесткий отпор. По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.