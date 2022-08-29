Установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе по-прежнему невозможно, так как они временно захвачены врагом.

Российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев. За прошедшие сутки враг лишил жизни восьмерых жителей Донецкой области. Еще семеро граждан получили ранения разной степени тяжести.

Такой информацией поделился глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в официальном Telegram-канале.

"Россия убивает гражданских! За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 2 в Райгородке, 1 в Татьяновке и 1 в Николаевке. Еще 7 человек получили ранения", — написал Кириленко.

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Глава ОВА также подчеркнул, что на текущий момент невозможно установить точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе. Города временно оккупированы врагом, и украинские силы не имеют к ним доступа.

Напомним, прошлым вечером, 28 августа, рашисты обстреляли Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Он находится под контролем россиян, но это не помешало им провести бомбардировку, чтобы обвинить ВСУ.

Под утро противник ударил по Харькову и территории Днепропетровской области. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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