Благодаря нашей артиллерии российские военные, кроме переправы, потеряли несколько единиц техники и несколько десятков военных.

Вооруженные силы Украины в очередной раз разрушили понтонную переправу оккупантов через реку Северский Донец.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Отмечается, что аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Наведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

"Враг планировал преодолеть Северский Донец, а взамен пополнил состав подводного флота. ... Своевременная передача информации артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков, и метким выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который именно в это время на ней находился", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться, но благодаря работе разведывательного дрона наша артиллерия получила информацию об их размещении.

"По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных", - информируют в МВД.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донетчине ВСУ уже не дали российским оккупантам переправиться через Северский Донец. Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу вблизи Серебрянки. Но форсирование реки Северский Донец - миссия невыполнима благодаря воинам 30 ОМБр и другим силовым структурам.

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