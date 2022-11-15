В служебном удостоверении оккупанта отмечается, что он имел воинское звание лейтенанта.

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев разгромили вражескую пехоту на Угледарском направлении.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, воины уничтожили много вражеских пехотинцев во время штурмовых действий вблизи Угледара на Донбассе. Среди ликвидированных оказался командир штурмового взвода 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты армии РФ Алексей Зиненко.

В СтратКоме показали служебное удостоверение оккупанта. В нем отмечается, что Зиненко имел воинское звание лейтенанта.

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Ликвидацию Зиненко подтвердил и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он опубликовал фото уничтоженного захватчика.

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Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники на Донбассе отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов.

В Генштабе также поделились, что противник ведет наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Общие потери врага достигли отметки 81 тыс. 370 человек, из которых 510 уничтожено за минувшие сутки.

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