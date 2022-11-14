За сутки в нашей стране уничтожили еще 8 вражеских танков.

За сутки украинские военные ликвидировали еще более 500 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 81 тыс. 370 человек, из которых 510 уничтожены за прошедшие сутки.

Также враг потерял 2 тыс. 848 танков (8 за сутки), 5 тыс. 748 боевых бронированных машин (6 за сутки), 1 тыс. 839 артиллерийских систем (2 за сутки), 393 реактивные системы залпового огня.

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Кроме того, ликвидированы 206 средств противовоздушной обороны, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 тыс. 509 беспилотников оперативно-тактического уровня (2 за сутки), 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 316 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21 за сутки) и 160 единиц спецтехники.