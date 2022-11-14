Тем временем в Ростове-на-Дону проводятся тренировки по гражданской обороне населения.

Украинские воины отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка на Донбассе. Враг не прекращает обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также отмечают, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений, противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.

Освобождение Херсона

9 ноября РФ заявила о выводе своих сил из правобережной Херсонщины, в том числе и Херсона.

11 ноября ВСУ уже зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально заявил об освобождении Херсона от российских оккупантов.

При этом западные эксперты отметили, что стремительный выход российских сил из областного центра свидетельствует о наличии у них серьезных проблем.

При этом Институт изучения войны прогнозирует, что выведенные из Херсонщины силы, РФ бросит на усиление атак на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: