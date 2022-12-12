По его словам, оккупанты не бегут из города, а лишь пытаются тайно скрыться.

Украинские воины запустили много "бавовны" по важным базам российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В частности, на выходных рогромили пункт базирования российской ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе на окраине города.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в понедельник, 12 декабря, захватчики в панике перемещают свои войска в другие точки и населенные пункты.

По его данным, ВСУ ударили по гостинично-ресторанному комплексу, в котором свое логово обустроили ФСБшники, отвечавшие за аналитику и ведение баз данных. Кроме того, там находились осетины – часть жила, а часть отдыхала.

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В субботу и воскресенье ВСУ устроили "фейерверки" оккупантам. Их потери за выходные составили десятки погибшими и более 200 ранеными.

"Мы видим, что их ПВО не сработало. И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться скрыть их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются", – отметил чиновник.

Мэр подчеркнул, что ВСУ ударили также по блокпосту врага в 20 км от Мелитополя, а также уничтожили место базирования радиолокационной станции, с помощью которой оккупанты отслеживали цели для сил ПВО и осуществляли аэронавигацию.

Взрывы в Мелитополе: как ВСУ уничтожают оккупантов

Уже вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

За прошедшую неделю было уничтожено 20 военных группировок оккупантов, с начала этой недели ликвидировано уже по меньшей мере 10.

7 декабря Генштаб информировал, что в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составляли около 240 человек ранеными.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

Кроме того, сегодня стало известно, что в майском вблизи Мелитополя и родах в Запорожской области зафиксировано "прилеты" на базы российских оккупантов.

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