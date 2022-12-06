Один из взрывов прогремел в районе мелитопольского аэродрома.

Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов.

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", очевидцы слышали взрывы в районе аэродрома. Кроме того, "хлопок" произошел в микрорайоне "Дробы" на проспекте 50-летия Победы. В домах повылетали стекла.

Потом издание сообщило, что взрыв в микрорайоне "Дробы" произошел у подъезда жилого дома и гаражей. Ликвидирован коллаборант Николай Волик.

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"Полиция и скорые уже работают на месте. По предварительным данным "поджарился" коллаборант Коля Волик", - пишет издание.

Мэр Иван Федоров также подтвердил информацию о "бавовнятке" в Мелитополе. Взрыв имел такую силу, что его слышала половина города.

Ситуация в Мелитополе

Противнику удалось захватить ряд населенных пунктов региона, в частности, Мелитополь. Часть региона захвачена, но не покорена - наша армия и партизаны активно противодействуют врагу.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в течение прошлой недели на Запорожском направлении были уничтожены не менее 20 баз российских оккупантов. Чиновник добавил, что только на Запорожско-Мелитопольском направлении уничтожены 1200 врагов.

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