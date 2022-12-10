Раненых везут в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявляет, что по предварительным подсчетам, в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

"После вечерних ударов по рашистських базах в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х. Местные жители сообщают: по предварительным подсчетам, поджарились около 200 оккупантов", - отметил мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, местные жители сообщают, что "скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны.

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"Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые "скорые" заворачивают в морг", - написал Федоров.

Удары по Мелитополю: что известно

Ранее сегодня, 10 декабря, Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе прозвучало более 10 громких взрывов.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительной информации, горит здание Мелитопольской христианской церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и "превратили в свое логово для сборищ".

6 декабря во временно оккупированном Мелитополе взорвали местного коллаборанта Николая Волика, который до вторжения был депутатом районного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сообщалось, что пострадавшего госпитализировали.

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