Противники после "прилета" эвакуировали раненых, поделился мелитопольский городской голова.

В пока еще оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты получили "пылкие поздравления" от Вооруженных сил Украины.

Есть "прилет" в здание, которое находится в центре города, противники его давно использовали для своих целей, поделился мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, ссылаясь на сведения местных. По его данным, точное число уничтоженных врагов уточняется.

"..."Пылкие поздравления" от ВСУ принимали оккупанты в прифронтовом Токмаке... прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях", - говорится в сообщении чиновника.

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Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали "трехсотых" (раненых, - Ред.) и вещи.

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28 ноября Иван Федоров поделился, что в городе были громкие взрывы. По его сведениям, до взрывного инцидента в Токмаке исчезло электроснабжение.

Стоит отметить, что украинские воины активно противостоят захватчикам, в частности, бьют по важным вражеским объектам. Общие потери врага на 28 ноября 2023 года составляют примерно 326 тыс. 440 противников.

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