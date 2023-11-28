Перед взрывами на территории Токмака исчезло электроснабжение, узнал мэр Мелитополя.

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области было очень громко.

Раздались взрывы, "которые слышал весь город", написал мэр пока еще оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Чиновник добавил, что за несколько минут до инцидента в Токмаке пропало электричество.

"Токмак... Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город", - говорится в сообщении Федорова.

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Напомним, россияне в начале полномасштабного вторжения в Украину оккупировали Токмак. На оккупированной территории активно работают партизаны, там уже не раз звучали взрывы, и были ликвидированы пособники врага и разные объекты противника.

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Военный обозреватель Алексей Гетьман говорил, что в случае потери врагом Токмака перед украинскими воинами откроется дорога на временно захваченный Россией Крым.

Позже военный эксперт Роман Свитан прогнозировал, что наши воины еще до Нового года могут взять важный перекресток дорог на Токмак - продвинутся в сторону железнодорожного узла и перекрыть вражеский сухопутный коридор на полуостров.

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