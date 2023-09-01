Руслан Левиев отметил, что пехота зашла без тяжелой техники.

Контрнаступление Украины продвигается и об этом пишут мировые СМИ. Недавно появилось видео, согласно которому украинская армия зашла за первую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области, но мнения аналитиков разошлись.

"Некоторые аналитики и журналисты подают это под заголовком, что украинские силы прорвали первую линию Суровикина. Другие же не согласны с этим. На обнародованных российскими каналами кадрах видно лишь пехоту без бронетехники. Это может быть разведка, которая зашла глубоко в тыл, в том числе за оборонные сооружения", - объяснил аналитик Руслан Левиев на YouTube-канале журналиста и политолога Майкла Наки.

При этом он указал, что бойцы не дошли до окопов с огневыми точками, а лишь преодолели противотанковый ров и пирамидки, где по ним и открыли огонь гранатометчики.

"В контексте всех новостей о продвижении украинских сил на Запорожском направлении видео очень важное, но делать вывод, что оборона России на этом участке ослабла и украинцы уже прорвали основную линию оборонных сооружений и дальше будет легче, еще нельзя", - подытожил Левиев.

ВСУ прорвали первую "линию Суровикина" - что пишут СМИ

29 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех в продвижении в направлении Вербового на южном фронте.

31 августа издание The Telegraph сообщило, что военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады продвинулись на западную окраину подконтрольного России села Вербово Запорожской области.

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