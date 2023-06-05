На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Наступательные действия оккупантов на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском - провалились, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается провал наступательных действий ВС РФ в районе Белогоровки Луганской области, в направлении Ивановского под Бахмутом и вблизи Невельского на Авдеевском направлении.

Кроме того, отбиты все восемь атак противника в районе Марьинки. В то же время враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта.

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Отдельно Генштаб отчитывается об артиллерийских и минометных обстрелах террористов ряда населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. Также ВС РФ нанесли авиаудары в районах Торецка и Белая Гора Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

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Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись там более чем на 1,5 километра. Украинские силы заняли господствующие высоты на юге Бахмута, в результате чего россияне были вынуждены перейти в оборону.

Также официальные лица США видят признаки того, что Вооруженные Силы Украины, возможно, начали контрнаступление. Как сообщает New York Times, Украина хранила молчание о военных операциях после нескольких месяцев подготовки. Однако всплеск атак был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления.

Между тем РФ продолжила наносить удары по украинским гражданским.

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