На вопрос о том, началось ли контрнаступление, Кулеба не ответил.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у ВСУ достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление, и эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО, сказал он в интервью Reuters.

Членство в Альянсе, вероятно, станет возможным только после окончания активных боевых действий, добавил министр.

На вопрос о том, началось ли контрнаступление, Кулеба не ответил. Однако он подчеркнул, что самое главное не то, когда контрнаступление начнется, а то, что оно закончилась победой украинцев.

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"Мы (уже) разблокировали все оружие… Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе - прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", - сказал Кулеба.

Контрнаступление ВСУ – главное

Накануне в Минобороны заявили о начале наступательных действий на востоке. По словам замминистра обороны Анны Маляр, по состоянию на 5 июня ВСУ продвинулись еще на 1,5 км под Бахмутом. Украинские силы заняли господствующие высоты на юге Бахмута, в результате чего россияне были вынуждены перейти в оборону.

Отметим, что контратаки ВСУ на Бахмутском направлении длятся еще с мая, защитники давят на фланги оккупантов в городе.

В то же время Генштаб опровергает "вбросы" вражеской ИПСО о якобы начале контрнаступления на юге и других направлениях.

5 мая генерал США Марк Милли заявил, что Украина "хорошо подготовлена" к ожидаемому контрнаступлению. До этого украинская сторона, в том числе президент Владимир Зеленский, утверждала, что этого оружия для активных боевых действий все еще мало.

При этом, по словам Милли, танки нужны для вытеснения российских войск из Украины, а истребители F-16 будут частью долгосрочного плана для сдерживания будущих атак.

Согласно сводке Генштаба, все атаки оккупантов на Бахмутском, Лиманском и других направлениях были отбиты.

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