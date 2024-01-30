Она была поражена вблизи поселка Раздольное.

Вооруженные силы Украины поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

"Утром 30 января Вооруженные Силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Пока других подробностей военные не давали

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Потери России в Украине по состоянию на 30 января - главные новости

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что взрывы на полуострове влияют на логистику врага в Крыму "достаточно мощно", ведь она либо замедляется, либо прекращается на некоторый период времени.

Кроме того, она добавила, что огневой контроль, который ВСУ пытаются установить и над пунктами базирования врага в Крыму, и над путями, по которым этот резерв может направляться к линии боевого столкновения, очень существенно напрягает российских оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине было уничтожено много единиц вражеской техники, в частности самолет и 35 беспилотников. Также Оккупанты за прошедшие сутки потеряли, в том числе 10 танков, 29 боевых бронированных машин и 31 артиллерийскую систему.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что истребитель-бомбардировщик россиян навсегда приземлили в Луганской области. Речь идет о вражеском Су-34.

Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже около 384 140 захватчиков.

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