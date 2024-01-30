Также уничтожено много единиц вражеской техники, в том числе самолет и 35 БПЛА.

За минувшие сутки в Украине уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжений ликвидировано около 384140 человек.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что за минувшие сутки уничтожено много вражеской техники. В частности, враг потерял:

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35 за минувшие сутки);

танков - 6300 (+10) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 11725 (+29);

артиллерийских систем - 9144 (+ 31);

средства ПВО ‒ 663 (+3);

самолетов - 332 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42);

специальная техника - 1448 (+5).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 972 РСЗО, 324 вертолетов, 1846 крылатых ракет , 23 корабля, катера, одна подводная лодка.

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Атака РФ на Украину 30 января - главные новости

В ночь на сегодня, Россия атаковала Украину 35 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что дроны запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым. Ракеты были запущены с установок С-300 из Донецкой области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

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