Его отминусовали в Луганской области.

Защитники Украины в понедельник, 29 января, сбили еще один российский самолет. Речь идет о вражеском Су-34.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона отметил, что истребитель-бомбардировщик россиян навсегда приземлили в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине также уничтожено много единиц вражеской техники, в частности самолет и 35 БПЛА. Также Оккупанты за прошедшие сутки потеряли 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, три средства ПВО, 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.

Видео дня

Также за минувшие сутки уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжений ликвидировано около 384140 человек.

Также В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки Силы обороны нанесли оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Генштабе отмечают, что враг в то же время бьет по мирным городам - нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: