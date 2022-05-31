Сотрудничество предполагает высокий уровень полонизации, что даст толчок к развитию польской военной промышленности.

Польша рассматривает возможность приобретения корейских танков K2 с локализацией производства.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Ознакомился с предложением купить корейские танки К2. Сотрудничество предполагает высокий уровень полонизации, что даст толчок к развитию польской военной промышленности", – написал он в Twitter.

Ранее Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти потери немецкими танками Leopard. В апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.

Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Также в Польше основной системой ПВО будет американский Patriot.

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