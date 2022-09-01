Трое противников либо получили серьезные ранения, либо погибли.

В соцсетях появился ролик с демонстрацией удара Вооруженных сил Украины по отряду российских оккупантов. Трое противников удалось либо тяжело ранить, либо ликвидировать.

На видео показано, как четверо рашистов шли по грунтовой дороге в одном из населенных пунктов. Когда противники были на перекрестке, украинские защитники атаковали их. Какое оружие применялось для удара, точно неизвестно. Судя по силе взрыва, снаряд мог быть сброшен с беспилотника, но его полет не зафиксирован на видео.

В результате атаки уцелели два врага. Один шел дальше от остального отряда, а второй хоть и оказался в эпицентре удара, но, видимо, не получил существенных ранений. А трое оставшихся бойцов остались лежать на дороге после удара ВСУ. Они либо были ликвидированы, либо не могли подняться из-за тяжелых травм. При этом их уцелевшие сослуживцы просто убежали.

Відео дня:

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 48 350 человек. Последние дни наши бойцы уничтожают от 250 до 450 врагов в сутки. При этом в официальной статистике учитываются только подтвержденные смерти российских солдат. Если сюда добавить наемников и мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР", то статистика вырастет в два раза. Это подтверждали в Пентагоне и независимые эксперты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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