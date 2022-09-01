В нашей стране уничтожены еще 23 вражеских танка.

За минувшие сутки в Украине были ликвидированы еще 450 врагов.

Теперь общие потери России в Украине составляют 48 350 человек, говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В нашей стране были ликвидированы еще 23 танка противников, 33 боевых бронированных машины, 24 артсистемы, 2 реактивные системы залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 1 вертолет, 2 беспилотника оперативно-тактического уровня, 3 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

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Самые большие потери враг понес на Кураховском и Донецком направлениях.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля и получили достойный отпор со стороны ВСУ.

31 августа стало известно, что в нашей стране уже были ликвидированы 47 тыс. 900 оккупантов.

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