Скорее всего, РФ перебросит третий армейский корпус на Запорожское направление.

На фоне информации о начале контрнаступления ВСУ на Херсонщине украинцев начало интересовать, на каком направлении наши защитники смогут нанести основной удар по оккупантам. Однако радоваться и ждать скорой победы рано. Ситуация на фронте изменилась не в пользу Украины, нам нужно готовиться к обороне.

Об этом во время интервью Наталье Мосейчук рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил, что в настоящее время ВСУ могут нанести основной удар по силам РФ на трех направлениях - Харьковском, Запорожском и Донецком. Однако все они очень тяжелые.

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"На сегодняшний день ситуация изменилась и не совсем в нашу пользу. На Харьковском направлении, там прямая подпитка идет с территорий России. И там рядом Западный военный округ оккупантов. Будет очень трудно. Видите ли, мы не можем даже отодвинуть их к границе. Мы отодвинули - они вернулись. И мы удерживаем сейчас оборону на тех рубежах, которые уже есть", - пояснил Жданов.

Самое тяжелое для ВСУ направление - Донецкое. Там, в основном, воюют наемники. Нашим военным там очень тяжело. Продолжаются бои за Кодемы и до сих пор неизвестно, чем они закончатся, заявил эксперт.

"Запорожское направление было наиболее перспективным, однако там ожидается появление третьего армейского конкурса... Нам надо готовиться к военной операции, скорее всего, на Запорожском направлении. Они будут стараться выравнивать позиции", - сообщил Жданов.

РФ перебросит военных через временно оккупированный Крым. Речь идет о какой-то части из тех 10 тысяч солдат, которых стране-агрессору удалось "насобирать". Жданов добавил, что РФ не будет бросать весь третий армейский корпус на одно направление. Возможно, командование страны-агрессора "разорвало" корпус.

"Они создают иллюзию массированного наступления, чтобы мы перебрасывали войска с юга на север", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, сейчас ВСУ трудно воевать на этих трех направлениях, потому что нам не хватает артиллерии, боевых бронированных машин и авиации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ движутся к окраинам Херсона, а россиян, как отметил Жданов, спасут разве надувные матрасы.

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