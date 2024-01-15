За прошедшие сутки, 14 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 980 российских захватчиков.
По сообщению Генштаба, общие потери оккупантов по состоянию на утро достигли 370 тысяч 980 военных.
Потери врага в военной технике сейчас составляют:
- танки ‒ 6089 (+14);
- боевые бронированные машины - 11322 (+20);
- артиллерийские системы – 8771 (+24);
- РСЗО - 958 (+1);
- средства ПВО ‒ 650 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6865 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 1815 (+1),
- автомобильная техника и автоцистерны - 11698 (+31);
- специальная техника - 1356 (+3).
В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23) и подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
Россия усилила атаки на некоторых направлениях. Так, накануне на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновения. Бои велись на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Также УНИАН сообщал, что российским солдатам выдают наркотики, чтобы те соглашались на штурмы. Так, по данным Генштаба ВСУ, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Они приводят к эйфории и притупляют боль, однако одновременно с этим искажают ощущение реальности и ведут к гибели.
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