Всего россияне уже потеряли в Украине более 370 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 14 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 980 российских захватчиков.

По сообщению Генштаба, общие потери оккупантов по состоянию на утро достигли 370 тысяч 980 военных.

Потери врага в военной технике сейчас составляют:

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танки ‒ 6089 (+14);

боевые бронированные машины - 11322 (+20);

артиллерийские системы – 8771 (+24);

РСЗО - 958 (+1);

средства ПВО ‒ 650 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6865 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1815 (+1),

автомобильная техника и автоцистерны - 11698 (+31);

специальная техника - 1356 (+3).

В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Россия усилила атаки на некоторых направлениях. Так, накануне на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновения. Бои велись на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Также УНИАН сообщал, что российским солдатам выдают наркотики, чтобы те соглашались на штурмы. Так, по данным Генштаба ВСУ, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Они приводят к эйфории и притупляют боль, однако одновременно с этим искажают ощущение реальности и ведут к гибели.

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