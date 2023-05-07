На днях украинцев поразили кадры Бахмута, который пылает из-за фосфорных атак России.

Вооруженные силы Украины показали "свежий" вид города Бахмут, который несколько дней назад армия РФ начала активно обстреливать фосфорными боеприпасами.

Напомним, что несмотря на новости о возможном уходе "вагнеровцев" с этого направления, враг усилил огонь по городу. Новый "взгляд" на Бахмут после плотных обстрелов показали воины 112-й бригады ТрО.

В кадре столбы дыма от пожаров и "угольные" многоэтажки, которые когда-то были домом для сотен тысяч украинцев.

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Оккупанты обстреливают Бахмут фосфорными боеприпасами

Напомним, что кадры обстрела города запрещенными Женевской конвенцией снарядами ужасают украинцев уже несколько дней.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне используют зажигательные и фотофонные боеприпасы для штурма Бахмута. Также тяжелые бои продолжаются за Марьинку, а также Авдеевское и Лиманское направления.

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