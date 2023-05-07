За Бахмут и Марьинку продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты совершают многочисленные атаки и обстрелы, в частности зажигательными и фосфорными боеприпасами.
Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, и Марьинском направлениях.
"Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку. Всего, в течение суток враг совершил 39 атак", - сказано в сводке.
Так, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
В частности, в течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек.
"Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами", - добавили в Генштабе.
Кроме того, на Авдеевском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского.
Ситуация в Бахмуте - "вагнеровцы" почти сдались
Последние месяцы российские захватчики сосредотачивают основные усилия на захвате Бахмута и Марьинки, бросая на эти направления большую часть своего личного состава и вооружения.
В то же время, украинские защитники и защитницы продолжают удерживать свои позиции и отражать многочисленные атаки россиян, нанося им ощутимые потери.
В частности, 4 мая руководитель ЧВК "Вагнер" заявил об ощутимой нехватке боеприпасов и значительных потерях среди личного состава боевиков, которые пытаются захватить Бахмут.
На следующий день он сообщил, что планирует вывод "вагнеровцев" из Бахмута, а 6 мая сказал о том, что готов передать их позиции бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова.