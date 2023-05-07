В эти сутки украинские военные отбили почти 40 вражеских атак на ключевых направлениях.

За Бахмут и Марьинку продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты совершают многочисленные атаки и обстрелы, в частности зажигательными и фосфорными боеприпасами.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, и Марьинском направлениях.

"Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку. Всего, в течение суток враг совершил 39 атак", - сказано в сводке.

Так, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

В частности, в течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочек.

"Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на Авдеевском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского.

Ситуация в Бахмуте - "вагнеровцы" почти сдались

Последние месяцы российские захватчики сосредотачивают основные усилия на захвате Бахмута и Марьинки, бросая на эти направления большую часть своего личного состава и вооружения.

В то же время, украинские защитники и защитницы продолжают удерживать свои позиции и отражать многочисленные атаки россиян, нанося им ощутимые потери.

В частности, 4 мая руководитель ЧВК "Вагнер" заявил об ощутимой нехватке боеприпасов и значительных потерях среди личного состава боевиков, которые пытаются захватить Бахмут.

На следующий день он сообщил, что планирует вывод "вагнеровцев" из Бахмута, а 6 мая сказал о том, что готов передать их позиции бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова.

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