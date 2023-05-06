Пригожин начал информационную кампанию по выводу "вагнеровцев" из Бахмута еще в марте 2023 года.

Заявление Евгения Пригожина о якобы отходе наемников частной военной компании "Вагнер" из Бахмута 10 мая свидетельствует о нарастании конфликта между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и самим Пригожиным. Пока нет оснований говорить о выводе "вагнеровцев" из города-крепости.

В Центре национального сопротивления напомнили, что Пригожин начал информационную кампанию по выводу "вагнеровцев" из Бахмута еще в марте 2023 года. Отмечается, что заявление, которое "повар Путина" сделал 5 мая, свидетельствует о том, что наступил новый этап в конфликте между военно-политическими элитами РФ.

"Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассматривали "Вагнер" как пушечное мясо. В то же время позиция Шойгу по непоставке боеприпасов для "вагнеровцев" прежде всего связана с личным конфилктом с Пригожиным в борьбе за влияние в Кремле. Но не только в боеприпасах проблемы "Вагнера". Уже несколько месяцев Пригожин не может пополнить ряды ЧВК новыми боевиками. Минобороны РФ системно истощало "Вагнер", чтобы существенно уменьшить потенциал ЧВК. Что за собой ведет и ослабление влияния самого Пригожина", – пояснили в ЦНС.

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Отмечается, что оснований констатировать, что Пригожин выводит свои силы из Бахмута, сейчас нет. "Вагнеровцы" продолжают штурмовать украинские позиции и пытаются взять город до 9 мая.

"Поэтому заявление может нести двойную миссию: медийный удар по Шойгу, а также попытка дезориентировать Силы обороны. Но то, что его ресурс исчерпывается, является большой проблемой для путинского повара. Поэтому он решил пойти медийным путем, чтобы расшатывать ситуацию в обществе и увеличить уровень недоверия к Шойгу. Такие шаги могут быть опасны для самого Пригожина, которого сейчас спасает именно его медийность, и он это понимает", – резюмировали в Центре нацсопротивления.

"Отход" наемников Пригожина из Бахмута

В начале мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что планирует выводить войска из Бахмута Донецкой области. Причиной он назвал якобы отсутствие боеприпасов. Позже Пригожин заявил, что "вагнеровцы" готовятся передать свои позиции в городе бойцам Кадырова.

Заявление Пригожина прокомментировали в ВСУ. Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что в Бахмуте идут ожесточенные бои. Враг бьет по городу, поэтому рассказы о "снарядном голоде" являются блефом.

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