Удар пришелся по танку россиян - в кадре показали, что осталось от экипажа.

Вооруженные силы Украины показали, как с помощью одного дрона превратили танковый экипаж РФ в "месиво".

Ролик о том, как отработал дрон и что, по итогу, оставил на поле боя от оккупантов, сняли бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В кадре врагов растерзало на части.

Потери РФ в Украине - есть положительная динамика в районе Бахмута

Напомним, вечером 17 июля спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил о положительной динамике суточных потерь РФ на Бахмутском направлении.

Он уточнил, что ВСУ уничтожили на фронте 81 оккупанта - аналогичная статистика потерь врага наблюдалась при "худших" временах наемников ЧВК "Вагнер", которые до передислокации кадровых войск РФ пытались удержать это направление.

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