На Бахмутском направлении сегодня произошло 8 боестолкновений, ликвидировано немало врагов.

Сегодня в районе Бахмута уничтожено более 80 российских захватчиков, суточные потери врага близки к пику "плохих" дней ЧВК "Вагнер", когда наемники имели аналогичные поражения в личном составе.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. Спикер указал, что оккупанты имеют регулярные потери в этой зоне фронта.

"Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с "Вагнером". Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения", - сказал Череватый.

Он добавил, что оккупанты мощно отбиваются и в эти сутки 556 раз наносли удары по украинским позициям из артиллерии. Также враг совершил 4 авианалета.

"В целом - 8 боестолкновений произошло. В ходе которых, нашим воинам, также удалось уничтожить вражеский танк, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 2 пушки, 2 беспилотных летательных комплекса "Орлан-10" и также гордость россиян - самоходный 240-мм миномет "Тюльпан" и четыре боевых склада с боеприпасами", - сказал Череватый.

Оккупанты стягивают подкрепление на Бахмутское направление

Как сообщал УНИАН, сегодня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг активно перебрасывает на Бахмутское направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части Воздушно-десантных войск. Это делается с целью остановить наступательные действия украинских войск в районе Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: