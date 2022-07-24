На данный момент из всей батальонной группы осталось около 70 боеспособных военнослужащих.

В результате боевых действий в Харьковской области прекратила свое существование российская БТГр 423 мотострелкового полка из Наро-Фоминска 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Он уточнил, что 47 военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях, а большинство либо убиты, либо ранены.

На данный момент из всей батальонной группы осталось около 70 боеспособных военнослужащих.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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