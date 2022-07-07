Предприятие-резидент РФ обналичивало и выводило денежные средства за рубеж.

Подольской окружной прокуратурой города Киева в рамках расследования уголовного производства в отношении резидента РФ передано в пользу Вооруженных сил Украины около 1 млн грн изъятых активов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что должностные лица и владельцы предприятия, которое оказывает консалтинговые услуги, ввели противоправный финансовый механизм безосновательного формирования налогового кредита, обналички и вывода денежных средств за рубеж, что в свою очередь наносило ущерб государственной и экономической безопасности Украины.

В офисном помещении упомянутого предприятия-резидента РФ проведен обыск. По результатам следственных действий на банковские счета общества наложен арест.

В настоящее время в рамках расследования арестованные активы на сумму 1 млн гривен перечисленные на нужды Вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также по факту возможного злоупотребления своими полномочиями должностными лицами общества.

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