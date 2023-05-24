Также было уничтожено, в том числе три беспилотника противников.

Вооруженные силы Украины за сутки поразили четыре склада боеприпасов врага и несколько районов сосредоточения российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в течение враг нанес 17 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

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"В течение этих суток нашими защитниками уничтожены два вражеских ударных БпЛА типа" Shahed "и один разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще четыре важные цели противника.

Потери России в Украине - главное

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине потеряла уже 204 760 оккупантов. В боях. в частности, уничтожены еще три российских танка, 5 бронированных машин, 21 арсистема, 5 РСЗО, 7 цистерн, 7 БПЛА и 7 единиц спецтехники.

В течение суток украинские защитники нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 - по зенитно-ракетным комплексам. В течение этих суток было уничтожено 4 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Согласно данным Global Firepower, потери РФ в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

По словам президента США Джо Байдена, только в боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава. Бойцы ВСУ подтверждают, что атаки рашистов в Бахмуте обходятся им дорогой ценой - все поля и улицы покрыты телами мертвых захватчиков.

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